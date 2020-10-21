Tahir Elçi'nin öldürülmesinden beş yıl sonra, ilk duruşma görülüyor

2015 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde yapılan basın açıklaması sırasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin yargılandığı davanın ilk duruşması, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davada 3 sanık polis "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek"; Uğur Yakışır adlı kişi de, Elçi ve 2 polisi öldürmekten 3 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaklar.

Adliye Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, Diyarbakır Barosu'nun çağrısıyla, İstanbul, İzmir, Ankara dahil birçok baro başkanı davayı izlemek ve müdahil olmak talebiyle Diyarbakır'a geldi.

Salgın sebebiyle mahkeme salonuna 84 kişinin girmesine izin veriliyor. Bu sayı içinde 25 kişilik savunma grubu, her siyasi partiden bir milletvekili, STK temsilcileri de yer alıyor.