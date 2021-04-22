Tahir Gökçebel, KTOEÖS Başkanlığı’ndan istifa etti!

Öte yandan, Gökçebel ile birlikte, aralarında Genel Sekreter Selma Eylem de dahil olmak üzere 5 ismin daha görevlerinden istifa ettikleri iddia ediliyor.
KTOEÖS’den sendika üyelerine SMS olarak gönderilen mesajda ise istifa edenlerin isimleri yazıyor.
“Değerli arkadaşlar, sendikamızda son zamanlarda yaşanan bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Ahmet Karaoğulları, Cemil Cahit Ensari, Selma Eylem, Tahir Gökçebel, Rıfat Can ve Erkan Bulak sendikanın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdir. Bilginize sunulur.”
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