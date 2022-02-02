Tahir İçin Yeniden Kan Aranıyor

Yoğun bakımda tedavi görmekte olan Tahir için yeniden 0 Rh Negatif kan ve Sıfır Negatif veya Pozitif farketmez) TROMBOSİT aranıyor.
Kan veya trombosit verebilecek olanların 0542 858 6886 numaralı telefona ulaşamaları istendi
Yoğun bakımda tedavi görmekte olan Tahir için yeniden 0 Rh Negatif kan ve Sıfır Negatif veya Pozitif farketmez) TROMBOSİT aranıyor.
Kan veya trombosit verebilecek olanların 0542 858 6886 numaralı telefona ulaşamaları istendi
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