Tahir Serhat: KKTC vatandaşlarına doğrudan maaş desteği için çalışma yapıyoruz

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat toplantı başında öncesi yaptığı konuşmada, “Biz hükümet olarak tüm çalışmaları yapıyoruz. İmkanlar çerçevesinde asgari ücreti de en iyi şekilde belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

Serhat şöyle devam etti:

“Hükümet olarak söylüyorum, Biz yeni uygulamamızda 2 ay işverenlere verdiğimiz teşviklere ara verdikten sonra 3’üncü uyruklular hariç TC ve KKTC çalışanlarına teşviğe devam edeceğiz. KKTC vatandaşlarına doğrudan maaş desteği için çalışma yapıyoruz. KKTC vatandaşı olup asgari ücret karşılığı ödenen her bireye destek yapıyoruz.”