  • BIST 2.047,25
  • Altın 791.16650
  • Dolar 13.4825
  • Euro 15.3308
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi

» »
Fransız Polinezyası adalarından Tahiti açıklarında bozulmamış bir mercan resifi keşfedildi.
Tahiti açıklarında bozulmamış mercan resifi keşfedildi

Fransız Polinezyası adalarından Tahiti açıklarında bozulmamış bir mercan resifi keşfedildi.

Bilim insanları, Tahiti sahili açıklarında, 30 metre derinlikte keşfedilen resifin 3 kilometre uzunluğunda olduğunu duyurdu.

Resifin yaklaşık 25 yılda büyüdüğü tahmin edilirken, gül şeklindeki mercanların bazılarının 2 metreden büyük çapta olduğu açıklandı.

Keşfi yapan uluslararası dalgıç takımına liderlik eden Fransız fotoğrafçı Alexis Rosenfeld, "Göz alabildiğine uzanan dev, güzel gül mercanlarına tanık olmak büyüleyiciydi. Bir sanat eseri gibiydi." ifadesini kullandı.

Dünya'daki bilinen mercan resiflerinin çoğu 25 metreye kadar olan derinliklerde bulunuyor. Tahiti'deki resif ise mercanların büyümesi ve üremesi için hala yeterli ışığın olduğu yüzeyin 30 ila 120 metre altındaki "alacakaranlık bölge"de yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?20 Ocak 2022 Perşembe 09:49
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 20 Ocak 202220 Ocak 2022 Perşembe 09:38
  • Güney'den, KKTC'ye Uyuşturucu Geçirirken Yakalandı19 Ocak 2022 Çarşamba 21:59
  • Sucuoğlu'ndan Girne'de Ziyaretler19 Ocak 2022 Çarşamba 20:41
  • Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu19 Ocak 2022 Çarşamba 20:29
  • 572 Vaka19 Ocak 2022 Çarşamba 19:52
  • Cumhurbaşkanlığı: İlhak Veya İltihak Hiçbir Koşulda KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Tezi Olamaz19 Ocak 2022 Çarşamba 19:50
  • Sucuoğlu: Yeni Hazırladığımız Yasa Çalışmaları İle Özel Sektöre Yeni Açılımlar Getiriyoruz19 Ocak 2022 Çarşamba 19:45
  • Ertuğruloğlu: Eli Kanlı Katillerin Dayanışma İçinde Olması Bizi Şaşırtmadı19 Ocak 2022 Çarşamba 19:42
  • Cumhurbaşkanlığı: Çocuklara Uygulanacak 2 Bin Adet Covid 19 Aşısı Teslim Alındı19 Ocak 2022 Çarşamba 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti