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Tahliye edilen Sutcis “herhangi bir meşakkat çekmedim”

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Gerekli makamlardan izin almaksızın tasarrufunda telsiz bulundurmaktan bir ay hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Rum Andreas Sutcis'in dün sabah tahliye olduğu bildirildi.
Tahliye edilen Sutcis “herhangi bir meşakkat çekmedim”

Alihtia ve diğer gazeteler, Merkezî Cezaevi’nden çıkışında kardeşi ve bir arkadaşı eşliğinde İskele Polis karakoluna giderek arabasını teslim alan Sutcis’in, Vrisulles üzerinden Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.

Habere göre Rum Haber Ajanası’na konuşan Sutcis, KKTC’de geçirdiği süre içerisinde “herhangi bir meşakkat çekmediğini” belirtti. Kendisine verilen 5 hafta cezayı “yasadışı ve aşırı” bulduğunu, müsadere edilen cep telefonunu avukatı aracılığıyla alacağını ancak telsizlerine el konulduğunu söyledi. Sutcis, KKTC’ye girişinin yasaklandığını ancak bunu temyize götüreceğini sözlerine ekledi.

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