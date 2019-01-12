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Tahliye korkusuyla evin balkonundan atlayıp ağır yaralandı

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6 buçuk metreden atladı!
Tahliye korkusuyla evin balkonundan atlayıp ağır yaralandı

11.01.2019 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa'da Kızılbaş Bölgesinde, Gelincik Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde ikamet eden David AFEAH (E-21), evden ev sahibi tarafından tahliye edileceğini bildiği için,  ikametgaha gelen site yöneticisinin kapıyı çalması üzerine korkup ikametgahın ikinci kat balkonundan 6,40 metre yükseklikten atlaması üzerine ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.


 

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