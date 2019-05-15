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Tahran Üniversitesi'nde zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı protesto

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İran'da Tahran Üniversitesinde başörtüsü zorunluluğuna karşı protesto gerçekleştirildi. Ülkenin genelinde başörtüsü zorunluluğuna karşı tepki artıyor.
Tahran Üniversitesi'nde zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı protesto

İran'da Tahran Üniversitesinde başörtüsü zorunluluğunu protesto eden öğrencilerle rejim yanlısı öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Euronews haberine göre yüzlerce "reformist" öğrenci "Seçim yapmak hakkımız" pankartları taşıdı ve "Öğrenci ölür, zillet kabul etmez" sloganları attı.

Emniyet güçlerinin kampüste güvenlik tedbirlerini arttırdığı gösteri sırasında reform yanlısı öğrenciler ile rejim destekçisi milis gücü Besiç'e bağlı muhafazakar öğrenciler arasında arbede yaşandı. Arbedede muhafazakar öğrenciler "Üniversiteyi terk et" sloganları attı.

İRAN GENELİNDE TEPKİ BÜYÜYOR

İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkan kadınların sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıl başkent Tahran'da kamuya açık alanda zorunlu olan başörtüsü uygulamasını protesto eden 29 kadın gözaltına alınmıştı.

Başkentteki eylemlere, başörtüsünü bir sopanın ucuna bağlayarak trafonun üzerine çıkan Vida Movahed önayak olmuştu. İranlı insan hakları avukatı Nesin Sotudeh genç kadının bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu.

1979'daki İslam devriminden bu yana başörtüsünün zorunlu olduğu İran'da kurallara uymayanlar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

İran'da başörtüsü zorunluluğuna uymayanlara 2 ay hapis veya 50 bin Tümen (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor.

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