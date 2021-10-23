Tahran'da Covid-19 nedeniyle iptal edilen cuma namazlarına 20 ay sonra yeniden izin çıktı

Ülkede salgının ortaya çıktığı Şubat 2020'de camiler kademeli olarak kapatılmıştı.
Yasağın kaldırılmasının ardından bugün ilk cuma namazı başkentteki Tahran Üniversitesi kampüsünde kılındı.
Namaza gelen halk, maske takarken sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi. Görevlilerse cami içerisinde dezenfektan sıktı.
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi, Sağlık Bakanı ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 27 Şubat 2020'de cuma namazlarını iptal etmişti.
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