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Tahriklere yanıt!

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Ege’den sonra doğu akdeniz’de dev tatbikat
Tahriklere yanıt!

Ege'de geçen hafta düzenlenen EFES-2022 tatbikatının ardından Doğu Akdeniz’de de Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı yapılacak.

Tatbikat, Gazimağusa açıklarında, düzenlenecek.

Koronavirüs nedeniyle 2019’dan bu yana ara verilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 17 Haziran’a kadar devam edecek. Tatbikatın basın ve gözlemci brifingi bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilecek. Brifingin ardından Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde yarın da Doğu Akdeniz’de tatbikat kapsamında oluşturulan senaryo doğrultusunda arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

GÜNEY KIBRIS-İSRAİL TATBİKATI

Yapılacak olan tatbikat, arama ve kurtarma tatbikatı olsa da Rum Yönetiminin tahriklerine yanıt olarak değerlendiriliyor. Güney Kıbrıs ile İsrail, geçen günlerde ortak askeri tatbikat yapmıştı. İsrail ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusunun Agapinor 2022 isimli askeri tatbikatıyla ilgili KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “GKRY ile İsrail tarafından, bölgedeki gerginliğin artması pahasına Agapinor 2022 isimli askeri tatbikat gerçekleştirilmesini kınıyoruz.” ifadesine yer verilmişti. GKRY’nin, silahlanma ve askeri faaliyetleri ile diğer tek yanlı eylemlerini her geçen gün artırdığı belirtilen açıklamada, Rum tarafının, askeri faaliyetleriyle iki halk arasında güven tesisiyle ilgilenmediğini ve bunun tesis edilmesine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı olmadığını açıkça ifşa ettiğinin altı çizilmişti.

ERDOĞAN’IN MESAJI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de 17 Mayıs 2022’de ABD Kongresindeki konuşmasında, “Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz.” demişti. TSK’nın Ege Bölgesi’ndeki en büyük birleşik müşterek fiilî atışlı arazi tatbikatı EFES-2022’yi izleyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs’ta, Rum tarafının ikircikli ve dayatmacı tavrının Ada’da eşit, egemen, bağımsız iki devletli yöntem dışında bir çözüm yolu bırakmadığını ifade etmişti. “Papazlara ağır silah eğitimi vermekten terör örgütlerine ofis açmaya kadar Rumların yaptığı her tasarruf, bu kararın isabetini göstermektedir.” demişti.

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