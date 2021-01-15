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Tahsil ettiği paraları sirkat etti!

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Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tahsil ettiği paraları sirkat etti!

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gürler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürler 04 Ağustos 2020 – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında Mağusa'da sakin zanlı Sinan CEYLAN’ın müstahdemi olduğu Alayköy'de faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD adına yapılan işlerden tahsil edilen paraları şirket hesabına yatırmayarak kendi tasarrufuna geçirerek sirkat ettiği iddia edildiğini söyledi. Gürler, zanlının ilk nazarda hakkındaki suçlamalar ile ilgili gerekli araştırmanın yapılması ve suçun olup olmadığı tespit edilene kadar tutuklanmadığını ve yapılan tahkikatlar ve soruşturmalar neticesinde konu iş yerinde işlediği zaman içerisinde farklı zamanlarda şirketin yapmış olduğu işlerden elde ettiği ilk nazarda 34 964 TL parayı kendi adına kayıtlı iş bankası hesabına aktarttırarak kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle konu suçu işlediği tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Gürler, yapılan tespit sonrasında zanlı Sinan Ceylan’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen mahkeme emri ile tutuklandığını ve yapılan soruşturmada Aleko mobilya şirketinde mal alım, sipariş alma, muhasebe işlerini yapma, personeli ödeme gibi işlerde sorumlu müdür olarak çalışmakta olduğunu belirtti. Polis memuru Toykan Gürler, zanlının söz konusu şirkette muhasebe işlerini yapmakta olduğu bilgisayarda kayıtlı Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan hesap dökümleri bilgisayardan silindiğinden dolayı konu bilgisayar emare olarak zapt edilip incelendiğini söyledi. Gürler mesele ile ilgili olarak alınacak ifadeler ve incelemede olan bilgisayar bulunduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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