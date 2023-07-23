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Tahsil ettiği parayı çaldığı tespit edildi

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Tahsil ettiği parayı çaldığı tespit edildi
Tahsil ettiği parayı çaldığı tespit edildi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre;

''2023 yılı Mart - Haziran tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan Ö.D.(E-38)’nin, iş yeri adına müşterilerden tahsil etmiş olduğu paralara karşılık makbuzlar üzerinde sahteleme yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu toplam 60.367,96 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma sürüyor''

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