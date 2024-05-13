  • BIST 10181.41
  • Altın 2431.231
  • Dolar 32.2121
  • Euro 34.7405
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Tahsin Ertuğruloğlu: "Göstermelik eşitlik oyunu oynamıyoruz”

» »
Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görevinin ortak zemin olup olmadığını taramak olduğunu, bunun dışında bir şey de olmadığını, görevinin öneri getirmek olmadığını söyledi.
Tahsin Ertuğruloğlu: "Göstermelik eşitlik oyunu oynamıyoruz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Göstermelik eşitlik oyunu oynamamızı istiyorsunuz oynamıyoruz, oynamayacağız” dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Tahsin Ertuğruloğlu, “Yıllardır büyük sabırla söylediklerimi söylemeye çalışacağım; neden hala daha zaman kaybetmemizi istiyorsunuz. Denktaş bey ömrünü harcadı… Holguin’in görevi ortak zemin olup olmadığını yoklamaktır, bunun dışında bir şey değildir. 3’lü görüşmede eşitlik olduğu ortaya çıkacakmış… Yapmayın. Ne eşitliği… Bu eşitliği 60 yıllık BM müzakerelerinde yaşadık; gerçekten eşitlik olsaydı 60 yılda bir anlaşma çıkardı. Çünkü hala daha eşitlik yok. Göstermelik eşitlik oyunu oynamamızı istiyorsunuz, oynamıyoruz…” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan Üreticileri sokağa iniyor!13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:14
  • Holguin, BM Genel Sekreteri'ne yönelik rapor hazırlayacak13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:59
  • Holguin: Liderler halkın sesine kulak vermeli13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:08
  • Tabipler Birliği, sağlıkçıların her gün “şiddetle yüz yüze” geldiğine dikkat çekti!13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:07
  • Tam 65 kilogram... En fazla yağış Sandallar'a...13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:06
  • Berova, ‘E-Bordro Uygulaması’nın hayata geçtiğini duyurdu13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:24
  • Erdoğan: KKTC’nin haklarını yok sayan adımlar, maalesef bugüne kadar atmosferi zehirledi13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:48
  • Denizde kaybolan 2 balıkçıdan hala haber yok!13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:44
  • Gözler yarınki toplantıda... Asgari Ücret masası yeniden toplanacak...13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti