Tahsin Ertuğruloğlu: "Göstermelik eşitlik oyunu oynamıyoruz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Göstermelik eşitlik oyunu oynamamızı istiyorsunuz oynamıyoruz, oynamayacağız” dedi.
Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Tahsin Ertuğruloğlu, “Yıllardır büyük sabırla söylediklerimi söylemeye çalışacağım; neden hala daha zaman kaybetmemizi istiyorsunuz. Denktaş bey ömrünü harcadı… Holguin’in görevi ortak zemin olup olmadığını yoklamaktır, bunun dışında bir şey değildir. 3’lü görüşmede eşitlik olduğu ortaya çıkacakmış… Yapmayın. Ne eşitliği… Bu eşitliği 60 yıllık BM müzakerelerinde yaşadık; gerçekten eşitlik olsaydı 60 yılda bir anlaşma çıkardı. Çünkü hala daha eşitlik yok. Göstermelik eşitlik oyunu oynamamızı istiyorsunuz, oynamıyoruz…” dedi
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