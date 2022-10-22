  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na katıldı

» »
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı’na katıldı.
Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen “Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” temalı toplantıda konuşma yaptı.

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konferansa katılan bakanlara verdiği yemeğe ve bakanların toplu fotoğraf çekimine de katılım gösterdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, konferansta, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRT Müdürü Meryem Özkurt, Dışişleri Bakanlığı Basın görevlisi Züleyha Karaman ve Dış Basın Birliği 2. Başkanı Fevzi Tanpınar eşitlik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı22 Ekim 2022 Cumartesi 14:22
  • Arapköy’de Yangın Çıktı!22 Ekim 2022 Cumartesi 14:16
  • Teyfik Bolcan hayatını kaybetti22 Ekim 2022 Cumartesi 14:09
  • Erhürman: CTP’nin yerel yönetim vizyonu Osman Bican’la Güzelyurt’a gelecek!22 Ekim 2022 Cumartesi 14:01
  • Tüm polis birimlerinin katılımı ile dün akşam beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı22 Ekim 2022 Cumartesi 13:28
  • Bazı ithal havuç, üzüm ve armut ürünlerinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi22 Ekim 2022 Cumartesi 13:27
  • Maket polis araçları yollarda…22 Ekim 2022 Cumartesi 11:11
  • Tatar: KKTC’yi Güçlendirmek Milletimize Borcumuzdur22 Ekim 2022 Cumartesi 11:03
  • Tatar: Muhtarlarımızın rolü büyüktür22 Ekim 2022 Cumartesi 10:46
  • Tatar: Türkiye’nin Duruşu Hepimize Güç Vermektedir22 Ekim 2022 Cumartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti