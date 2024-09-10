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Tahsin Ertuğruloğlu: New York’ta 3’lü görüşme yok! Olsa olsa 4+1 olabilir

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ay sonu New York’taki BM zirvesinde 3’lü görüşmenin söz konusu dahi olmadığını, olsa olsa 4+1 görüşme ihtimalinin olduğunu vurguladı.
Tahsin Ertuğruloğlu: New York’ta 3’lü görüşme yok! Olsa olsa 4+1 olabilir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ay sonu New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi’ne gidileceğini işaret etti. Bakan Ertuğruloğlu, orada 3’lü görüşmenin söz konusu dahi olmadığının altını çizerek, KKTC, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılacağı ‘4+1’ toplantı gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“FEDERASYON TARİHE GÖMÜLDÜ, BİTTİ”

4+1 görüşmenin gerçekleşse bile, federal ortaklık gibi bir projenin kesinlikle söz konusu olmadığına dikkat çeken Tahsin Ertuğruloğlu, “Federasyon tarihe gömüldü bitti” vurgusu yaptı.

Bundan sonra, ancak adanın gerçekleri temelinde bir müzakere süreci olabileceğini, yani iki ayrı eşit egemen devletin, iyi komşuluk ilişkilerini oluşturma hedefi ile bir müzakere süreci olabileceğini ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bunun dışında her girişim oyalama taktiğidir, bizi duruşumuzdan vazgeçilmeye yönelik sinsi bir senaryodur” şeklinde konuştu.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ HİÇBİR GELİŞME GÖRMÜYORUM”

Türkiye’de yayın yapan BengüTürk TV’ye bağlanan Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili hiçbir gelişme görmediğinin altını çizdi. Kıbrıs sorununu hayal ürünü senaryolarla ele almak mümkün olmadığını, gerçeklerin ele alınması gerektiğini işaret eden Ertuğruloğlu, “Kıbrıs sorunun temelinde, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul görülmesidir” dedi.

“KIBRIS SORUNUNU YARATAN BMGK VE AB’DİR”

Bu hatanın düzeltilmedikçe, kimse müzakere sürecinden ve çözümden bahsedilemeyeceğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şunları aktardı:

“Kıbrıs devletin adı değildir, Ada’nın adıdır. Rum tarafının tüm adanın hakimiymiş gibi muamele görmesi sorunun ta kendisidir. Bunun sebebi de BMGK’nın 5 daimi üyesidir. Kıbrıs sorununu yaratan BMGK’nın 5 daimi üyesidir ve 2004’ten itibaren de AB’nin ta kendisidir”

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