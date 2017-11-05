Tahsin Mertekçi için Meclis’te tören düzenlendi

Trafik kazasında hayatını kaybeden TKP ve BDH eski milletvekili, Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi için bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi partiler, diğer yetkililer, Mertekçi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Tahsin Mertekçi’nin özgeçmişi okundu, Ardından Mertekçi’nin ailesi adına eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin konuşma yaptı.

ÖZEL TAHSİN: “ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Mertekçi’nin tüm ömrünü, halkına ve gençliğe adamış gerçek bir vatan evladı olduğunu söyleyen Özel Tahsin, onun mücadelesini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Mertekçi’nin trafik kazalarına dikkat çekmek için Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yürüdüğünü hatırlatan Tahsin,

Mertekçi’nin ölüm haberine inanamadıklarını söyledi.

Tahsin Mertekçi’nin Yalova Spor Kulübü’ne olan sevgisine işaret eden Tahsin, “Seni asla unutmayacağız, hep yaşatacağız” dedi.

SİBER: “BİR GÜZEL İNSANIMIZI KAYBETTİK”

Meclis Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, “Ülkesini, halkını ve insanı seven, her zaman gözlerinin içi gülen, tanıyan herkesin çok sevdiği, bir güzel insanımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Siber, ülkesinin ve halkının daha güzele ulaşması için sivil toplum örgütlerinde, siyasette mücadele veren Mertekçi’nin gerek parlamento içinde gerekse parlamento dışında canla başla çalıştığını dile getirdi.

“En acısı da bir trafik kazasında kaybetmek… Hazırlıksız, hayata sıkı sıkı bağlıyken, gelecek planları kurarken bir trafik kazasında kaybetmek” diyen Siber, Mertekçi’nin trafik kazalarına dikkat çekmek için verdiği mücadeleye işaret etti.

Mertekçi’nin çabalarının gençlere örnek olacağına emin olduğunu kaydeden Siber konuşmasını, “Hepimizin başı sağolsun, nur içinde yatsın, sabırlar diliyorum herkese, hepimize…” sözleriyle sonlandırdı.

Meclis bahçesindeki tören Mertekçi’nin naşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişi gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Mertekçi, bugün Güzelyurt Fatih Camii’deki ikindi namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilecek.

Mertekçi için ayrıca yöneticisi olduğu Bostancı’daki Yalova Spor Kulübü’nde de bir tören düzenlenecek.

Mertekçi, dün sabah saat 03.00 sıralarında, eski Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda, Akçay köyü içerisinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.



TAHSİN MERTEKÇİ KİMDİR?

Tahsin Mertekçi, 15 Nisan 1967’de Limasol’un Yalova köyünde doğdu. 1987-1998 yılları arasında Güzelyurt Belediyesi’nde çalıştı. Yalova-Doğancı-Hamitköy ve Zümrütköy’de futbol oynadı. 1995-96-97-98 yıllarında Yalova Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. 1998 Aralık seçimlerinde TKP’den milletvekili seçildi.

Yine TKP’nin de kurucusu olduğu Barış ve Demokrasi Hareketi’nden 2003 Genel Seçimlerinde ikinci kez Güzelyurt Milletvekili seçildi. Meclis’te İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı, Hukuk ve Siyasi İşler Komite üyeliği, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi üyeliği, Dilekçe Komitesi Üyeliği, Kültür Varlıkları Komitesi Üyeliği, Araştırma Komite Başkanlığı yaptı. BDH’dan Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

1 çocuk babası olan Tahsin Mertekçi, TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcılığı ve Yalova Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyordu.