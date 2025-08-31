Tahsin Özler, Omonia’dan Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu!

Küçük Kaymaklı altyapısından yetişen Kıbrıslı Türk genç yetenek Tahsin Özler, Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia'dan Türkiye 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü’ne transfer olarak kariyerine Türkiye liglerinde devam edecek.

Küçük Kaymaklı altyapısından yetişen Kıbrıslı Türk genç yetenek Tahsin Özler, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia forması giyen Özler, Türkiye 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu.

Henüz genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, kariyerinde önemli bir adım atarak profesyonel gelişimini Türkiye liglerinde sürdürecek. Ankara temsilcisi Keçiörengücü’nün, Özler’in dinamizmi ve oyun anlayışının takıma güç katacağına inandığı öğrenildi.

Tahsin Özler’in kısa sürede yeni takımına uyum sağlayıp sahada göstereceği performans, futbolseverler tarafından merakla takip edilecek.