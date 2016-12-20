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TAK 43 yaşında

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TAK 43 yaşında
TAK 43 yaşındaa

TARIM BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “TAK MİSYONUNU GÜNÜN TEKNOLOJİK OLANAKLARINA AYAK UYDURARAK SÜRDÜRÜYOR”

Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK) 43. yılı dolayısıyla TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya tebrik mesajı gönderen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının sesini tüm dünyaya duyuran TAK’ın bu önemli misyonu günün teknolojik olanaklarına ayak uydurarak yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında, “Kıbrıs Türk halkı için bir enformasyon kaynağı olmasının yanında tarihi bir öneme sahip ajansınızın 43. Kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, şahsınız ve tüm TAK personeline esenlikler dilerim” dedi.

POLİS GENEL MÜDÜRÜ MANAVOĞLU

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ise, kuruluş yıldönümü dolayısıyla Saygılı’ya gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Kurumunuzun 43’üncü kuruluş yılını şahsım ve Polis Örgütü Personeli adına içtenlikle kutlar, haber alma özgürlüğüne ve toplumu bilinçlendirme çabalarına verdiğiniz katkılardan dolayı size ve çalışanlarınıza başarılar ve esenlikler dilerim.

GAÜ YÖNETİCİLER KURULU BAŞKAN VEKİLİ VEHBİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Asım Vehbi, TAK’ın kuruluş yıldönümü  dolayısıyla gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

“Kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmayı görev bilen ve bu misyonu layıkıyla yerine getiren doğru ve yansız habercilik anlayışından asla ödün vermeyen Türk Ajansı Kıbrıs’ın kuruluş yıldönümünü yürekten kutlarım.”

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