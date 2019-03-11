  • BIST 101.037
  • Altın 226,708
  • Dolar 5,4349
  • Euro 6,1156
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

TAK ailesinin acı günü

» »
Ercan-İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarındanAyşegül Taşpınar’ın kızı İlter Taşpınar toprağa verildi.
TAK ailesinin acı günü

İlter Taşpınar’ın cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Başta İlter Taşpınar’ın anne-babası, kardeşi ve eşi olmak üzere cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Dün Ercan-İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şerit değiştiren Fatma Yakupoğluları (K50) yönetimindeki araç, İlter Taşpınar (K-27) ve eşi Umut Çavuşgil’in (E-35) bulunduğu otomobile çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan üç kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak 27 yaşındaki İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük için başsağlığı yayımladılar11 Mart 2019 Pazartesi 15:10
  • BKP Genel Başkanı İzzet İzcan'dan Bakan Zeki Çeler'e eleştiri11 Mart 2019 Pazartesi 15:05
  • “Aktif siyasete yeniden dönmem asla söz konusu değildir”11 Mart 2019 Pazartesi 15:00
  • Eroğlu İrsen Küçük için taziye mesajı yayımladı11 Mart 2019 Pazartesi 14:40
  • Belediyeler Birliği ile Veteriner Dairesi yetkilileri toplantı yaptı11 Mart 2019 Pazartesi 14:15
  • Eğer gerçekten tuzaksa, altına neden imza attılar?11 Mart 2019 Pazartesi 14:10
  • Gardiyanlara eğitim11 Mart 2019 Pazartesi 14:05
  • “Trıple-P Olumlu Anne Babalık Programı” tanıtımı yapıldı11 Mart 2019 Pazartesi 14:00
  • Girne'de kadın sanatçılar çalışma yapacak11 Mart 2019 Pazartesi 13:55
  • "Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, derhal sendikalarla görüşmeye açılmalı"11 Mart 2019 Pazartesi 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti