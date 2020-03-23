TAK Müdürü görevini sürdüren kurum çalışanlarına ve basın emekçilerine teşekkür etti

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ülkede, halkın haber alma özgürlüğü ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için görev yapmayı sürdüren kurum çalışanlarına ve basın emekçilerine teşekkür etti.

Özellikle bu gibi olağanüstü dönemlerde, basına ve habere olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Gürdallı, koronavirüs konusunda ülkede yaşanan dezenformasyonun önüne geçilmesininin de basının görevini yapmayı devam etmesinden geçtiğini vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ta, bir yandan faaliyetleri sürdürmek, öte yandan da çalışanları korumak adına nöbet sistemine geçildiğini, personel sayısının büyük ölçüde azaltıldığını kaydeden Gürdallı, maske, eldiven ve dezenfektan gibi hijyen önlemlerinin alındığını, ajansın dezenfekte edildiğini ve belli aralıklarla edilmeye devam edeceğini ifade etti.

Fehmi Gürdallı, “gerek kamuda gerekse özel sektörde fedakarca görev yapan basın emekçilerine teşekkür borçluyuz” dedi.