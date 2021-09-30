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TAK Müdürü Gürdallı, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın TAK’a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi

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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın “Demokratik El-Sen İnisiyatifi” açıklamalarını yayımladığı için TAK’a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.
TAK Müdürü Gürdallı, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın TAK’a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın “Demokratik El-Sen İnisiyatifi” açıklamalarını yayımladığı için TAK’a yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

TAK’ın, halkın her kesiminin sesini duyurmakla mükellef olduğunu belirten Gürdallı, Özkıraç’ın iki kez telefonla arayarak, El-Sen yönetimine eleştiriler yönelten İnisiyatifin açıklamalarının yayınlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini kaydetti. 

TAK’ın herhangi bir tartışmada taraf olmak gibi bir pozisyonu bulunmadığını, belli bir temsiliyeti olan her kesimin görüşlerine yer verdiğini Özkıraç’a anlattığını söyleyen Gürdallı, Özkıraç’ın ise bu inisiyatifin açıklamalarının yayınlanmamasını istediğini belirtti.

TAK’ın editöryal politikasına müdahale edilmesine ya da TAK üzerinde baskı kurulmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gürdallı, El-Sen’in eylemlerine ve açıklamalarına yer verildiği gibi, farklı görüşlere de yer vereceklerini, demokrasiyi gerçekten benimseyen herkesin, eleştirilere karşı da tahammül göstermesi gerektiğini ifade etti.

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