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TAK Müdürü Saygılı’dan Denktaş’a “teşekkür” ziyareti

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TAK Müdürü Saygılı’dan Denktaş’a “teşekkür” ziyareti
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a teşekkür ziyareti yaptı. 

Yeni hükümetle birlikte Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı’na bağlanan TAK’ın, bir önceki hükümet döneminde Başbakan Yardımcılığı Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu anımsatarak, Denktaş’a bu dönemdeki katkıları için teşekkür eden Doç. Dr. Saygılı, bu dönemde ajansın içinde bulunduğu durum, teknik donanım, terfiler ve personel eksikliği konusunda ciddi adımlar atıldığını anlattı.  

Bakanlık açıklamasına göre Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, tüm sıkıntılara rağmen ajans çalışanlarının halka en doğru ve objektif haberi sunma adına önemli görev üstlendiğini, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı sesini dünyaya duyurulması görevini başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.  

Denktaş, TAK çalışanlarını özverili çalışmalarından ötürü kutladı, yeni dönemin herkes adına daha güzel olmasını diledi.  

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ziyarette Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ziyaret anısına plaket de takdim etti.  

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