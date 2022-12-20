TAK Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ziyaret Etti

Türk Ajansı Kıbrıs’ın 49’uncu kuruluş yıldönümü kapsamında Kurum Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde sesini duyurmak amacıyla kurulan ajansın 49 yaşında olduğunu ifade ederek, yarım asırdır, Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğü kapsamında sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Son bir yılda İngilizce haber servisinin de başladığını kaydeden Gürdallı, ajansın, sosyal medyada da etkin bir şekilde, hem KKTC, hem Güney Kıbrıs hem de uluslararası topluma KKTC haberlerini duyurduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 1960 kuruluş anlaşması sonrası 3 yıl bile sürmeyen Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atılan Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreçte

kendi sesini duyurmak adına, TAK ve BRTK’yı kurduğunu ifade etti.

Tatar, “O dönemki şartlarda, tehdit ve ambargolar altında, Türkiye ile kolay münasebet kurulamayan dönemlerde, Grivas ve Yorgacis’in esareti altında, bunun başarılması için cesaret ve vizyon ortaya konuldu ve başarıldı” dedi. Ayrı bir devlet olarak, Kıbrıs Türk halkının varlığının sürmesi için geleceğe umutla baktıklarını kaydeden Tatar, Türkiye’nin desteğinin her zaman Kıbrıs Türkü’nün arkasında olduğunu belirtti.

Bütçe imkanları çerçevesinde hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlenmesinin en büyük temennileri olduğunu da dile getiren Tatar, TAK’ın; TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘KKTC’yi tanıyın’ çağrısı ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliği gibi KKTC’deki tüm önemli gelişmeleri dünyaya anında iletebildiğini anımsattı.

Azerbaycan’dan gelen Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtukmuş’un dünkü önemli açıklamalarının da yine bu sayede Azerbaycan kanallarında izlenebildiğini ifade eden Tatar, “Bizim sesimiz olan devlet ajansının güçlü olması temennimizdir. Bağımsız, özgür, hür KKTC’nin tanınma yolunda atacağı adımları dünyaya duyururken, güçlü olmanız gerekmektedir” dedi.

Tatar ayrıca, tüm çalışanları tebrik ederek, gelmiş geçmiş tüm yönetimleri saygıyla andı. Konuşmaların sonunda anı fotoğrafı çekildi.