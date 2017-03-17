TAK Pazartesi günü tam gün grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), terfilere onay verilmemesi nedeniyle Türk Ajansı-Kıbrıs’ta (TAK) Pazartesi günü tam gün grev uygulayacak.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, Sendika yetkilileri ve TAK çalışanlarının, saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarını izleyeceğini ve saat 11:30’da Meclis önünde basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

Kaptan açıklamasında, “Ülkemizde vatandaşlarımızın haberlere ulaşmasında çok büyük bir öneme sahip olan Türk Ajansı-Kıbrıs’ta, Ajans Yönetim Kurulu’nun talebine binaen Maliye Bakanlığı’nın mali uygunluk vermesine karşın Başbakanlık, hiçbir gerekçe göstermeden 2 yıla yakındır Ajans çalışanlarının derece terfilerine onay vermemekte ve Ajans çalışanlarını mağdur etmektedir” dedi.

Bu sorunu aşmak adına geçen hafta yapılan uyarı grevi sonrası Sendikanın, bu hafta Başbakanlık yetkilileri ile görüştüğünü ve sorunu çözmeye yönelik adımlar attığını belirten Kaptan, “Ancak Başbakanlık yetkilileri ile sendikamızın yapmış olduğu görüşmede tarafımıza sadece ‘Uygun Görülmemiştir’ gibi maddi dayanağı olmayan bir gerekçe tarafımıza iletilmiş ve Ajans çalışanlarının mağduriyeti devam ettirilmiştir” ifadesini kullandı.