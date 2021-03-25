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TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa Oldu

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Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Aydın Akkurt seçildi.
TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa Oldu

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Aydın Akkurt seçildi.

Pandemi koşulları nedeniyle Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) toplantı salonunda gerçekleştirilen TAK Yönetim Kurulu toplantısında Emin Akkor’dan boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ali Baturay’dan boşalan Başkan Yardımcılığı için seçim yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma Arşiv Danışmanı olan Aydın Akkurt, yapılan oylamada TAK Yönetim Kurulu Başkanı, gazeteci Artun Çağa ise Başkan Yardımcısı seçildi.

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