TAK'da haklı...

Halkın Partisi ile Toparlanıyoruz Hareketi'ni karıştıran TAK özür mesajı yayımladı...

Kurucu liderliğini Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın üstlendiği ve 2012-2014 yılları arasında Dernek Başkanlığı görevini yaptığı “Toparlanıyoruz Hareketi” (Temiz Toplum Derneği) geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklamasında Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 7 ay önce “Makam Araçlarının Yenilenmesi”ne dair aldığı 17 araçla ilgili karara işaret ederek, hükümeti “keyfi imza atmakla” eleştirmişti.

Açıklamayı haberleştiren Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) emekçileri, Toparlanıyoruz Hareketi ismi yerine, Halkın Partisi ismini kullanarak yayına sürdü.

Aradan geçen bir gün sonrası olayı fark eden HP kanadı, yazılı bir duyuruda bulunarak açıklamanın kendileri tarafınca yapılmadığını vurguladı.

HALKIN PARTİSİ’NDEN GELEN AÇIKLAMA

“20 Nisan günü Türk Ajansı Kıbrıs aracılığı ile servis edilen "HP'den hükümete: keyfi ve hukuktan uzak uygulama eleştirisi" başlıklı haberin bizim tarafımızdan yapılan bir açıklama olmadığını dolayısı ile kullanılmamasını rica ediyoruz.”

Halkın Partisi’nin “düzeltme mesajı” içerikli duyurusundan sonra, Türk Ajansı Kıbrıs, konuyla ilgili özür dileyerek Temiz Toplum Derneği (Toparlanıyoruz Hareketi) açıklamasını yeniden yayımladı.

TAK’DAN GELEN AÇIKLAMA

“20 Nisan 2017 tarihli bültenimizde “HP’DEN HÜKÜMETE ‘KEYFİ VE HUKUKTAN UZAK UYGULAMA’ ELEŞTİRİSİ” başlığıyla yer alan 69 numaralı haberde, Temiz Toplum Derneği tarafından yapılan açıklama, sehven, Halkın Partisi açıklaması şeklinde yazılmıştır. Hatadan dolayı özür diler, Temiz Toplum Derneği açıklamasını yeniden yayımlıyoruz.”

TOPRALANIYORUZ HAREKETİ HÜKÜMETE “KEYFİ İMZA ATMA” ELEŞTRİSİNDE BULUNMUŞTU

Temiz Toplum Derneği (Toparlanıyoruz Hareketi), Bakanlar Kurulu’nun Nisan 2017’nin Nisan ayında 2016 bütçesinden harcama yapılması için karar ürettiğine işaret ederek, hükümete “keyfi ve hukuktan uzak uygulamalara imza atma” eleştirisinde bulunmuştu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 7 ay önce “Makam Araçlarının Yenilenmesi”ne dair aldığı 17 araçla ilgili karara işaret edilmiş, açıklamada, söz konusu kararın “tadil” adı altında değiştirildiği ve 4 Nisan’daki Bakanlar Kurulu toplantısında 3 araç için tamamen farklı karara imza atıldığı ifade edilmişti.