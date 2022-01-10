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Take-Two, Zynga’yı 12.7 Milyar Dolara Satın Alıyor

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Bilgisayar oyunları üreticisi Take-Two Interactive Software Inc. ile mobil oyun üreticisi Zynga Inc. arasında anlaşma sağlandığı açıklandı.
Take-Two, Zynga’yı 12.7 Milyar Dolara Satın Alıyor

Dünyanın önde gelen bilgisayar oyunu üreticisi Take-Two Interactive Software Inc.’in 12.7 milyar dolara mobil oyun üreticisi Zynga’yı satın alacağı duyuruldu.

Anlaşma uluslararası haber ajanslarına “son dakika” ibaresiyle düşerken bu satın alma oyun endüstrisindeki en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto’nun arkasındaki şirket olarak bilinen Take-Two’nun FarmVille’i geliştiren Zynga’yı hem nakit hem de hisse senediyle satın alacağı belirtildi.

Yapılan basın açıklamasında bu anlaşmanın dönüştürücü bir etkisi olacağı belirtilirken Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, “Bizim işletmemizi büyük bir şekilde çeşitlendirecek bu anlaşmayı yapmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu anlaşma ile konsol ve PC oyunlarıyla mobil platform oyunlarını bir araya getirerek stratejik bir kombinasyon yaratıyoruz. Zynga’nın ayrıca çok yetenekli ve deneyimli bir ekibi var” dedi.

Bir dönem Electronic Arts’ı yöneten Zynga’nın CEO’su Frank Gibeau da şirketinin Take-Two ile güçlerini birleştirmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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