Takım arkadaşları ödül derdinde Adem ve Sabriye ise başka bir sohbette!

Survivor 34. bölümdeki ödül oyunu sırasında takım arkadaşları ödül oyununa odaklanmışken Adem ile Sabriye'nin muhabbeti dikkat çekti.

Survivor 34. bölüm ünlüler ile gönüllülerin kuru fasulye ödülü için kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar parkur boyunca araba çekerek topladıkları toplar ile parkur sonunda kukaları devirmeye çalıştılar. Yemek morali için yoğun mücadele verilen oyunda ünlülerden Sabriye ile Adem’in muhabetti dikkat çekti.

“BEN DE FOLKLORCUYDUM”

Ödül oyunu sırasında takım arkadaşları oyuna odaklanmışken Sabriye ile Adem’in folklor muhabbeti yaptığı görüldü. Sabriye folklorcu olduğunu söylerken Adem de ona “Ben de folklorcuydum lisede.” diyerek karşılık veriyor ve Ağrı oyunları oynadığını söylüyor.

HAVAYA GİRDİLER İYİCE!

Sabriye ile Adem’in folklor muhabbeti gönüllülerin de dikkatini çekti. Muhabbetin yaşandığı sırada 2-0 geride olan gönüllüler, ünlülerin iyice havaya girdiğini, az önce birbirlerini yerken şimdi horon teptiklerini söylediler.