TAK’ın merhum müdürleri Terzioğlu ve Aşık anılacak

TAK’ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu için, ölümünün 31. yıldönümü dolayısıyla 11 Kasım Pazartesi günü evinde anma etkinliği gerçekleştirilecek.

TAK’ın yasal statüye kavuşmasını sağlayan Kemal Aşık ise, 30. ölüm yıldönümü nedeniyle 18 Kasım Pazartesi günü Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında törenle anılacak.



SAİD TERZİOĞLU



TAK’ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul’da toprağa verilmişti.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştiriliyor. Bu yılki anma etkinliği, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.30’da yapılacak.

Terzioğlu için ayni gün saat 15.30’da kendi evinde mevlit okutulacak.



KEMAL AŞIK



TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.

Kemal Aşık için 18 Kasım’da saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni yapılacak. Törenin ardından Aşık’ın ailesi, Aşık’ın öldüğü sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Bu arada Kemal Aşık için ailesi tarafından 18 Kasım’da saat 15.00’de kendi evinde mevlit okutulacak.