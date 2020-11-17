  • BIST 1.260
  • Altın 469,306
  • Dolar 7,7354
  • Euro 9,1796
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

TAK’ın Merhum Müdürlerinden Kemal Aşık Yarın Anılacak

» »
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden, Ajans’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 31. ölüm yıldönümünde yarın anılacak.
TAK’ın Merhum Müdürlerinden Kemal Aşık Yarın Anılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden, Ajans’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 31. ölüm yıldönümünde yarın anılacak.

Kemal Aşık için, ölüm yıldönümü nedeniyle yarın, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında tören düzenlenecek.

Saat 10.00’daki törenin ardından Aşık’ın ailesi, Aşık’ın öldüğü sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Kemal Aşık için ailesi tarafından her yıl evlerinde okutulan mevlit, bu yıl koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOKİ İdare Başkanı Maraş ile İlgili Açıklamalarda Bulundu17 Kasım 2020 Salı 16:47
  • İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan Dayanışma Evi’ne 98 Bin Euro Hibe17 Kasım 2020 Salı 16:19
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin Tl’lik Yeni Ayakkabı Bağışı17 Kasım 2020 Salı 16:16
  • 21 Yaşındaki genç apartmandan düşerek hayatını kaybetti17 Kasım 2020 Salı 16:13
  • ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor17 Kasım 2020 Salı 15:58
  • KSP: '' Şener Elcil Yalnız Değildir!''17 Kasım 2020 Salı 15:30
  • TAK’ın Merhum Müdürlerinden Kemal Aşık Yarın Anılacak17 Kasım 2020 Salı 15:10
  • Gönyeli Belediyesi’nden eğitime 160 tablet17 Kasım 2020 Salı 14:49
  • LTB’nin çocuklara yönelik atölye çalışmaları başladı17 Kasım 2020 Salı 14:48
  • Lefkoşa’da görev Çağın Özsoy’un17 Kasım 2020 Salı 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti