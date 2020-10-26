Takla atıp ölümlü kazayı yapan şöför tutuklandı

Girne-Alsancak çevre yolunda 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 00.40 sıralarında JB 135 plakalı aracıyla seyrederken Alsancak köy girişine geldiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktıktan sonra beton sete çarpıp takla atan ve aracında yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova’nın ölümüne neden olan sürücü Altuğ Özçavdarlı, hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 3 yıl hapse mahkûm edildi. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin aldığı kararı Yargıç Kürşad okudu.

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Kürşad, sanığın alkol, dikkatsizlik ve ihmalkârlık sonucu Naile Garibova’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya sebebiyet verdiğini söyledi. Kürşad, sanığın da aynı kazada ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının arttığına vurgu yapan Kürşad, kazaların acılara neden olduğunu belirtti. Sanık hakkında karar verirken, tüm hususları değerlendirdiklerini kaydeden Kıdemli Yargıç Kürşad, genç ve sabıkasız bir kimse olmasını, suçlarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehinde değerlendirdiklerini ifade etti. Kürşad, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.