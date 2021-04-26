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Takla attı,araziye uçtu...

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Güzelyurt-Mevlevi yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında HP 223 plakalı salon araç sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yönetimindeki araç yoldan çıkarak takla attı.
Takla attı,araziye uçtu...

Güzelyurt-Mevlevi yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu yakınlarında HP 223 plakalı salon araç sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yönetimindeki araç yoldan çıkarak takla attı.

6sc.pngSaat 14:00 raddelerinde, Güzelyurt - Lefkoşa çift şeritli anayolu üzerinde, yönetimindeki HP 223 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan SARİLER (E-28), Mevlevi Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak banket kenarında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarpıp takla atttı. 

Kaza sonucu yaralanan HP 223 plakalı araç sürücüsü Hasan SARİLER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

52cs.pngSoruşturma sürüyor

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