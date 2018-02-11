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Taksici darp edildi

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Taksici darp edildi
Girne’de dün öğleden sonra taksi şoförü Şahin Karakoç ciddi şekilde darp edildi.

Olay, Girne Tarsus sokak üzerinde kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle zanlı Ceyhun Tokmak’ın 114 promil alkol tesirinde taksi şoförü Şahin Karakoç’u ciddi şekilde darp etmesi sonucu meydana geldi.

Olay sonrasında bel kemiği kırılan taksi şoförü Şahin Karakoç Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde kontrol altına alındı…

Türkiye’de boksör olduğu öğrenilen zanlı Ceyhun Tokmak bugün Girne Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkeme yargıcı Gökhan Asafoğulları; zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

Duruşma öncesinde ise Girne bölgesinde çalışan çok sayıda taksici mahkeme önünde toplandı. Girne polis müdürlüğü ekipleri mahkemede geniş güvenlik önlemi aldı.

Zanlının mahkemeye geliş ve gidişinde kısa süreli arbede yaşanırken taksi şoförleri yaşanan üzücü olaya olan tepkilerini dile getirdi.

Taksiciler adına konuşma yapan Adem Çakır, yaşanan olayın taksi şoförlerinin can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar ise yaşanan olayın vahametine değinerek, “gideceği yere gitmek için fiyatta anlaşamadığı taksi şoförüne yapılan bu şiddet tam bir voyvodalıktı” dedi.

Bu hafta içerisinde taksicilerin sorunlarını ve yaşanan bu olayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılacak bir toplantıda ele alacaklarını belirten Karalar, taksiciler olarak zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

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