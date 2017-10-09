Taksiciler Meclis önünde, "Wellcome To Mandıra"

Gözay: “Başbakan’a verdiğimiz taleplerimizin kabulünü bekliyoruz, aksi halde meclis yolunu trafiğe kapatacağız”

Turistik T İzinlerinin Durdurulmasını, Yasal Düzenlemeler Ve Aktif Denetim Yapılmasını İsteyen Eylemciler, Ulaştırma Bakanı Dürüst’ü İstifaya Davet Etti

KKTC Birleşik Taksiciler Birliği, turistik T izinlerinin durdurulması, taksicilerle ilgili bir takım yasal düzenlemeler yapılması ve aktif denetim talebiyle Meclis önünde eylem düzenledi.

Girne Taksiciler Birliği, Çatalköy Taksiciler Birliği, Lefkoşa Taksiciler Birliği ve Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği ve Bafra Taksiciler Birliği’nin düzenlediği eyleme bazı muhalefet milletvekillerinin yanında, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) adına Arif Salih Kırdağ da destek verdi.

Eylemde, “Eşya Yolcu Denetim Yasası’ndaki ilgili maddenin değiştirilmesi, turistik “T” izinlerinin durdurulması, 2012 yılında imzalanan casino, otel ve acentelere VIP taşımacılık altında verilen izinlere kriter getirilmesi ve aktif denetim talepleri dile getirildi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de istifaya davet edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylemde “Hakkımızı Koruyamıyorsan İstifa Et”, “Ekmeğimize Dokunma Kemal Dürüst”, “Asfaltı Mandıraya Değil, Dağ Yoluna Dök” pankartları açıldı, taksiciler slogan, klakson ve havalı borularla hükümeti protesto etti.

Eylem sırasında hazırlanan basın açıklamasını Çatalköy Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Ercan okudu.

ERCAN: “YAZILI ANLAŞMAYA KADAR EYLEMİMİZ SÜRECEK”

Ercan, T izinlerinin kendileri hariç herkese verildiğini ve taksicilere 20 aydan beri verilen hiçbir sözün bugüne dek tutulmadığını savundu.

Bakan Dürüst ve İzin Kurulu Başkanı’nı “taksicilerin ekmeğini, başkalarına peşkeş çekmekle” eleştiren Ercan, Bakan Dürüst’ün yapacağı her işi dikkatlice düşünmeye davet etti.

Muhammet Ercan, talepleri hükümet tarafından kabul edilene ve yazılı anlaşma imzalanana kadar eylemlerin süreceğini ifade etti.

KARALAR: “HANGİ KISTASLARA GÖRE T İZNİ VERİLİYOR?”

KKTC Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar, hükümetin konuya ilgisiz ve duyarsız kalmasını eleştirerek, İzin Kurulu Başkanı’nın 4 yıldan beri görevde olmasına rağmen, kendi görevinin ne olduğunu bilmediğini savundu.

Karalar, İzin Kurulu Başkanı’nın bazı taksicileri yanına alıp İstanbul’a “elektrikli araba getirmeye” gitmesini de tepki gösterdi.

Karalar, “Kendileri bizim ekmeğimizi alıp başkalarına verdi, şimdi bunu geri alsın yeniden bize versin, ayrıca hangi kıstaslara göre T izni verildiğini de bizlere açıklasın” şeklinde konuştu.

GÖZAY

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay da Başbakan’a verilen talepleri içeren yazının kabul edilmesini beklediklerini aksi halde Meclis önündeki yolu trafiğe kapatacaklarını söyledi.

Bakan Dürüst’ün, İzin Kurulu tarafından verilen turistik “T” izinlerini durduracağı sözünü de verdiğini ifade eden Gözay, Dürüst’ün verdiği sözü unutup geçmişe göre daha fazla oranda turistik “T” izini vermeye başladığını savundu.

Gözay artık Kemal Dürüst’ü Ulaştırma Bakanlığı makamında görmek istemediklerini de sözlerine ekledi.

Taksiciler daha sonra “Başbakan Dışarı” sloganları atarak ve Meclis önündeki yolu da kapatarak bir süre daha oturma eylemi yaptıktan sonra birlik temsilcileri Meclis’te Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüştü.