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Taksiciler yarın Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak

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Taksiciler yarın Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak.
Taksiciler yarın Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak

Taksiciler yarın Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak.

Taksiciler, sorunlarına dikkat çekmek, taleplerini dile getirmek üzere yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak.

Bölgelerinden saat 09.00’da hareket edecek taksiciler saat 10.00’da bakanlık önünde toplanmayı hedefliyor. Basın açıklaması da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yapılacak.

Birleşik Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile hükümet yetkililerinin taleplerine cevap vermediği gerekçesiyle eylem kararı aldığını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. 

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