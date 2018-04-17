Taksicilerden Turistik T tepkisi!..

Taner ULUTAŞ

Taksiciler Turistik T izni ile yetkileri dışında yolcu taşıyan Turistik T sahibi kişilere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını isterken, yetkileri dışında Turistik T izni ile taksicilerin işini yapmaya çalışanların da fotoğraflarını çekip sosyal medyada dağıtıyor.

Mağusa Bölgesinde taksicilik yapan Hüseyin Ulusu, sosyal medyada paylaştığı Turistik T izni ile yolcu taşıyan Turistik T’ler ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bir Turistik T kullanan arkadaşımız bana işletme izninin resmini atabilirmi? Orada ne yazar okuyalım" dedi.

Hüseyin Ulusu açıklamasına kinayeli bir şekilde devam ederken, "Arkadaşlarım Turistik T hiçbir şekilde taksicileri mağdur etmez. Sadece, Ada Turu, Ercan ve Larnaka transferi, şehir içi ve yurt dışından misafir gelince DM plaka takılarak taşımacılık yapar. İşin komik tarafı bunu diyen ben değilim. Bunu diyen Turistik T’lerdir. Eski UBP hükümetinin bize hediyesidir" ifadesinde bulundu.

Mehmet Esra Ocak ise yaptığı açıklamada, "Hüseyin kardeşim, Turistik T nedemektir? Ben onu hala anlamış değilim. Bu nasıl bir saçmalıktır. Adamların şu anda yaptıkları bizim yaptığımız işten tek farkı banketten yolcu almamak. Başka hiçbir farkı yok" dedi.