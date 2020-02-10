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Takside 70 bin lira unuttu; şoför bulup teslim etti

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İstanbul’da, aracında 70 bin lira unutulan taksi şoförü İbrahim Katırcı, parayı sahibine teslim etti.
Takside 70 bin lira unuttu; şoför bulup teslim etti

İstanbul’da, aracında 70 bin lira unutulan taksi şoförü İbrahim Katırcı, parayı sahibine teslim etti.

Katırcı, Ergenekon Caddesi’nden aldığı müşteriyi Dolapdere’ye götürdü. Yolcu burada indi; araca binen başka bir müşteri arka koltuktaki çantayı fark edip Katırcı’ya verdi. Katırcı, yolcusunu Fatih’e bırakıp durağına döndü ve durak başkanıyla çantada buldukları telefon numarasını arayarak sahibine ulaştı. Sahibi Oğuzhan Angın durağa giderek içinde 70 bin lira bulunan çantayı aldı.

Katırcı şunları söyledi: “Sabah saatlerinde çalışıyordum. Bir müşteri aldım. Dolapdere’ye bıraktım. Ardından başka müşterileri aldım. Arka koltukta oturan kişi ‘Çanta var’ dedi. Önce 153’ü bilgilendirdim. Sonra da çantayı durak başkanına teslim ettim. Çantanın içinde bulunan bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaştık ve durumu bildirdik. “

Angın ise şu sözlerle Katırcı’ya duyduğu minneti ifade etti: “Param bulunduğu için çok mutluyum. Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici arkadaşlardan Allah razı olsun. Kendileri büyük bir yardımda bulundular. Ticaretle uğraşıyoruz, bu paranın önemi büyüktü. Yapmamız gereken ödemelerimiz mevcuttu. Çantayı bulamazsak büyük sıkıntıya düşerdik.”

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