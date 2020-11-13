Taksim Meydanı Tasarım Yarışması sonuçlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri sundu, İstanbullular Taksim'de görmek istediği çehreyi seçti.
Yaklaşık bir ay süren oylama sonucunda Taksim Meydanı için dereceye giren 3 tasarımdan 15 numaralı proje kazandı. 209 bin 728 oy kullanılırken 15 numaralı proje 86 bin 597 oy aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim Meydanı tasarımları için istanbulsenin.org üzerinden düzenlenen oylama tamamlandı.
13 Kasım 2020 Cuma 20:02
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