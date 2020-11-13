İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri sundu, İstanbullular Taksim'de görmek istediği çehreyi seçti.

Yaklaşık bir ay süren oylama sonucunda Taksim Meydanı için dereceye giren 3 tasarımdan 15 numaralı proje kazandı. 209 bin 728 oy kullanılırken 15 numaralı proje 86 bin 597 oy aldı.