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Taksim sahası hizmete sunuldu

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Çetinkaya Spor Kulübü Taksim sahası gençlerin hizmetine sunuldu.
Taksim sahası hizmete sunuldu

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yenilenen Taksim futbol sahasında incelemelerde bulundu, basın açıklaması yaptı. 

Üstel ile Kasapoğlu’na Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile diğer yetkililer de eşlik etti. 

Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, KKTC’de verimli ve heyecan dolu bir ziyarette bulunduklarını ifade ederek, temaslarını anlattı. 

Çetinkaya Spor Kulübü Taksim sahasının ilk etabının yeniden düzenlenip gençlerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Kasapoğlu, Osmanlı döneminde cirit müsabakaları için kullanılan sahanın, Kıbrıs Türk halkı için yıllarca önemli misyon üstlendiğini söyledi. 

Harekat sonrası sahanın ara bölgede kaldığını, bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Kasapoğlu, burada futbol sahasından sonra tenis basketbol ve diğer spora hizmet verecek düzenlemelerin de yapılacağını kaydetti, hayırlı olmasını temenni etti. 

Kasapoğlu, KKTC’nin başta ekonomi olmak üzere her alanda kendi ayakları üzerinde durması için desteklerin artırılacağını ifade ederek, KKTC’nin tanınması ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için altyapı yanında sporda da devam edeceğini kaydetti. 

Spora yönelik yeni projelerin de devam edeceğini ifade eden Kasapoğlu, güçlü bir gençlik ve gelecek yaratmak için spor kültürünü diri tutmaya devam edeceklerini söyledi, tüm bu çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. 

Başbakan Ünal Üstel de, ülkenin tarihi günlerden birini yaşadığına işaret ederek, sahanın düzenlenmesinde destek veren herkese şükranlarını sundu. 

Üstel, bugün ülkede tarihe şahitlik ettiklerini, Cumhuriyet Meclisinde anıt açılışı, sergi açılışı yapıldığını  ve şimdi de özlenen Çetinkaya sahasının Anavatan Türkiye’nin desteğiyle gençlerin hizmetine sunulduğunu söyledi. 

Saha konusunda Rum Yönetimi'nin kötü niyetle davrandığını ifade eden Üstel, burada bir saha düzenlemesi yapıldığını ve antrenman yapılacağını kaydetti. 

Osmanlı döneminden beridir bu sahada spor faaliyeti yapıldığına işaret eden Üstel, Kıbrıs Türk gençlerinin ambargolara maruz kalmasını eleştirdi, saha düzenlemesinin ülkeye hayırlı olmasını diledi. 

Konuşmaların ardından Kasapoğlu’na Çetinkaya forması hediye edildi, anı fotoğrafı çekildi. 

Heyet, Çetinkaya Spor Kulübünün ardından Kıbrıs bilim zeka vakfına ait bilim merkezine de yürüdü ve incelemelerde bulundu. 

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