Spor tarihimizin en önemli statlarından birisi olan Taksim Sahası yeniden hayat buluyor. Uzun bir süredir Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun iki taraflı ralli yarışlarına sahne olan saha, yeniden ait olduğu Çetinkaya Spor Kulübü’nün kullanımına veriliyor.

Devlet ve hükümet yetkililerinin BM ile yaptığı girişimler neticesinde ihale süreci tamamlanan sahada bugün itibarıyla 2. etap çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının yapılmaya başlandığı saha, kod alma ve sınır belirleme çalışmalarının tamamlanmasıyla sentetik çimle hazır hale getirilecek ve başta Lefkoşa gençliği olmak üzere tüm ülke sporcularının kullanımına hazır hale getirilecek.