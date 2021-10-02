“Taksim tercihiniz olamaz”

Anastasiadis açıklamasında Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderdi. Rum lider, Yurdumuzun taksimi ile iki devlet hedefleyen aşırı görüşler, hiçbir Kıbrıslı yurtseverin tercihi olmaz, olamaz” iddiasında bulundu.

Anastasiadis’in mesajı şöyle:

Değerli vatandaşlar,

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 61 yıl tamamlanmasının münasebetiyle, derin takdir, saygı ve şeref duygularımı ifade etmek için Kıbrıs halkına hitap etmekteyim.

Yurdumuzun sömürge yönetimi boyunduruğundan kurtuluşu için hayatını feda edenleri ve mücadele verenleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunulması ve ülkemizdeki demokratik meşruluğu için mücadele edenleri hürmet ve saygıyla anmaktayım.

Bugüne kadar izlediğimiz yolu anımsarken, o zamandan beri başardıklarımızla gurur, ama aynı zamanda mutsuz duyabiliriz. Çünkü 47 yıldır küçük yurdumuz, kalıcı bölüme tehlikesi ile, işgal altında olmaya devam ediyor.

Kıbrıslı vatandaşların çalışkanlığı ve haysiyetinin, hükümetlerin inisiyatiflerinin sonucu olarak, fakir ve gelişmemiş bir sömürgeyi çağdaş Avrupalı bir devlete dönüşebildiğimiz için gurur duyuyoruz. 61 yıllık hayatında atılımlar, ama ölümcül hatalar da yaptık. Bu söylediğim, sadece toplumlardan biriyle sınırlı değil, her iki toplumla ilgilidir.

Maalesef, zaman içinde sağlamlaştırılan takıntı ve anlayışlar, yeni kurulan devlete inanca izin vermediler. Buna, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni ve toprak bütünlüğünün garantörlüğünü üstlenenlerin müdahaleleri de katkıda bulundu.

Bağımsızlıktan dört yıl sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti ilk darbeyi aldı. Kanlı Türk plan ve meydan okumaların sonucu olarak, Kıbrıslı Türk yetkililerin Hükümetten ayrılmasına ve ilk toplumlararası huzursuzluklara sürüklendik.

Türkiye ve talimatlarını getirenlerin devleti yıkma çabaları başarısız oldu. Çünkü Birleşmiş Milletler, devletin ve Hükümetinin meşruluğunu tanıdı. Maalesef, bundan sonraki olaylar, devam eden müdahaleler, anayasanın iyileştirilmesini ve Kıbrıslı Türklerin devlet yapısına geri dönmesini engelledi. Kıbrıslı Rumların arasındaki çatışma ise, yasadışılık ve Atina cuntasının darbesi ile sonuçlandı. Bunun sonucu, istila ve o zamandan beri devam eden işgal oldu.

Değerli vatandaşlar,

47 yıldır Kıbrıs Rum tarafının acı taviz vererek harcadığı çabalar, Kıbrıs’ta taksim ve Türk hamiliğinin yaratılması hedefiyle bugüne kadar değişmeyen Türk planlarını değiştiremedi.

Bunlara rağmen, bizim ısrarımız devam ediyor. Çünkü işgal, Kıbrıslıların kaderi olamaz. Benden önceki liderlerin çabasına devam ederken, göreve geldiğim ilk günden beri, tüm imkanları değerlendirerek, her mümkün yolla mevcut durumu ters çevirmemizin ve yurdumuzu yeniden birleştirmemizin peşinde oldum.

Galipleri ve mağlupları olmayan, her iki toplumun endişe ve özelliklerine saygı gösteren, temel özgürlükleri koruyan ve tüm Kıbrıslı vatandaşların insan haklarına saygı gösteren bir çözüm.

Doruk anlaşmalarına, BM kararlarına, Avrupa Birliği’nin ilke ve değerlerine dayanan bir çözüm. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni feshetmeyecek, ancak dönüşümü içinden çağdışı garantörlük sistemleri veya üçüncü taraflara her türlü bağımlılıktan uzak olan federal bir sistemle sonuçlanacak bir çözüm.

Geçmişin acı deneyimleri önlemek amacıyla, peşinde olduğumuz şey, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm yasal vatandaşları için güvenli ve yaratıcı bir geleceği güvence altına alacak devletin işlevselliğidir.

BM Genel Sekreteri’nin geçen hafta New York’ta çağırdığı toplantıya bu düşüncelerle katıldım.

Maalesef, Türk ve Kıbrıs Türk liderliğinin uzlaşmazlığı ve güvenilmezliği bir kez daha tekrar tespit edildi. Egemenlik ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile eşit statü önceden tanınmadan görüşmelerin yeniden başlamasını reddettiler.

Genel Sekreterin önerisinden sonra bir Özel Temsilcinin atanması konusundaki anlaştıklarımızdan caymak, aynı derecede tahrik edici oldu.

Kıbrıslı Türk vatandaşlar,

Kıbrıs Türk toplumuna saygım, Hükümetin Kıbrıslı Türklere karşı politikalarından ve aynı zamanda çözümün sizin endişe ve beklentilerinizi karşılaması için ortaya koyduğum geçmiş ve şimdiki önerilerden gösterilmektedir.

Yurdumuzun taksimi ile iki devlet hedefleyen aşırı görüşler, hiçbir Kıbrıslı yurtseverin tercihi olmaz, olamaz.

Ortak yurdumuzun üye olduğu Avrupa Birliği, barış içinde bir arada yaşamayı, insan haklarına saygıyı, bizim ve gelecek nesiller için güvenli bir gelecekle ilgili perspektifi sağlayabilen tek kuruluştur.

Değerli vatandaşlar,

61 yıl sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sadece hayatta kalmadığı, en önemlisi, bugün çağdaş, iyi düzenli, Avrupalı bir devlet olduğu ile gurur duyuyorum. Ekonomisi güçlü olan, mevcut zafiyetleri yolsuzluğu önlemeye yönelik tedbirlerle karşılayan, modernleştirici değişikliklerle sağlık, sosyal yardım, yargı, kamu yönetimi, yerel yönetim sistemlerini iyileştiren bir devlet.

Devletlerarası ittifaklar içinden istikrar ve barış sütunu teşkil eden bir devlet.

Değerli dostlar,

Kıbrıs Cumhuriyeti, özgürlük mücahitlerinin, meşruluk ve demokrasinin savunucularının eseridir. Her birinizin sıkı çalışması, yaratıcılığı ve fedakarlığının sonucudur. Bunun için hep beraber kurtuluşu ve daha başarılı olması için çalışmalıyız.

Bayramımız kutlu olsun