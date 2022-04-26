Taksim'de Gezi kararı protestosu: "Her yer Taksim, her yer direniş!" Gözaltılar var!

Gezi davasında verilen kararları protesto etmek için TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde toplanan yurttaşlar, "Her yer Taksim, her yer direniş!", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

İstanbul'da Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla, Gezi davasında verilen kararları protesto etmek için TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde toplanan yurttaşlar, "Her yer Taksim, her yer direniş!", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı. Burada yapılan basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'ne yürüyen yurttaşlara polis müdahale etti. Birçok kişi gözaltına alındı.

17 kişinin yargılandığı Gezi Direnişi davasında iş insanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; sanıklardan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin de 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına yönelik verilen kararlar, İstanbul'da yüzlerce kişi tarafından protesto ediliyor.

Gezi davasında verilen siyasi kararlar, İstanbul'da Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi önünde protesto ediliyor. Bir araya gelen protestocuların arasında öğrenciler, dayanışma grupları, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar bulunuyor.

'GEZİ TUTSAKLARI ONURUMUZDUR'

Eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da katıldı.

Bir araya gelen eylemciler “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Gezi tutsakları onurumuzdur”, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atıyor.