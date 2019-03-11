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Taksim'de yürüyüş yapan şeriatçılardan açıklama: Çözüm hilafet

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Taksim'de 'ezan ıslıklandı' yalanıyla eylem yapan şeriatçı gruptan açıklama geldi.
Taksim'de yürüyüş yapan şeriatçılardan açıklama: Çözüm hilafet

Açıklamada polise tepki gösterilirken, 'Ezana düşmanlık edenlere bir tepki olsun diye meydana çıkan, Allaha isyanın zirve yaptığı sokaklara kelime-i tevhidi duyuran Müslümanlara ilk tepki yine Müslümandan...' denildi.

Taksim'de "ezanın ıslıklandığı" yalanıyla dün akşam yapılan şeriatçı yürüyüşe katılan gruplardan İsmailağa Takva Medresesi'nden açıklama geldi.

Polisin uzun süre seyirci kaldığı yürüyüşe saldırı başladığında müdahale etmesine sinirlenen grup, "Bu keferelere hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Ezanı Muhammedi sahiplenen mücahidlere plastik mermi ve biber gazlarıyla müdahale edilip 2 otobüs İhvanı mücahidi gözaltına aldılar" dedi.

Açıklamada, "Dine ve haysiyete saldırılan eyleme tepki veren bir Müslümana ilk engel yine Müslümandan geliyor. Ezana düşmanlık edenlere bir tepki olsun diye meydana çıkan, Allaha isyanın zirve yaptığı sokaklara kelime-i tevhidi duyuran Müslümanlara ilk tepki yine Müslümandan...Polisin attığı biber gazı bir şekilde geçiyor da Müslümanın attığı "provokatör" iftirası gönülde iz bırakıyor. Bir dinsiz, eylemde hata dahi yapsa kendi adamına sahip çıkıyor da, Müslüman kendisi gibi düşünmediği Müslüman kardeşini cemiyetten/cemaatten/vakıftan/hizibten hemen ihraç ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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