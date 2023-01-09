Taksimetre açılış fiyatı gündüz 41, gece 50 TL!

Yeni yılın gelmesi ile birlikte taksi fiyatlarına da düzenleme geldi, şehir içi toplu taşıma ücretlerine gelen zamlardan sonra zam trendine taksilerde katıldı.

Taksimetrelerin gündüz açılış fiyatı 41, gece açılış fiyatı ise 50 TL!

Taksimetrelerin gündüz açılış fiyatı 41 TL, gece açılış fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi.

Taksi fiyatlarına yapılan son düzenleme ile taksimetrenin gündüz açılış fiyatı 41 TL olarak hayata geçerken yol için her 200 metrede bir artış değeri 317 kuruş olarak belirlendi.

Gece 22.00 ve sabah 6.00 saatleri için ise uygulanacak zamlı tarifenin ücreti %20 ilave ile açılış fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

Gece tarifesine göre ise yol için her 200 metrede bir artış değeri 378 kuruş olarak hayata geçirildi.

LEFKOŞA-GİRNE arası 400 TL! Öte yandan Lefkoşa'dan Girne'ye taksi ile gitmek isteyen bir kişinin 400 TL ödeme yapması gerekiyor...