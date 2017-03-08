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TAK'ta 1 saatlik uyarı grevi

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TAK'ta 1 saatlik uyarı grevi
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) örgütlü bulunduğu Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) bir saatlik uyarı grevi, Başbakanlık önünde de eylem ve basın açıklaması yaptı.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, yaptığı basın açıklamasında ajanstaki terfilerin Maliye Bakanlığı’ndan onay almasına karşın Başbakanlık’ta bekletildiğini, bu durumun çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığını ve verimliliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaptan, hükümeti eleştirdiği açıklamasında, “Hükümet hükümetçilik, Meclis ise Meclisçilik oynuyor” ifadelerini kullandı.

Çalışanların ekonomik olarak güçsüzleştirildiğini söyleyen Kaptan, TAK personelinin çalışmalarının karşılığı olan terfilerin engellendiğini belirtti.

Terfilerin yaklaşık iki yıldır bekletildiğini dile getiren Kaptan, Yönetim Kurulu’nun karar aldığını, Maliye Bakanlığı’nın onay verdiğini, buna rağmen terfilerin “anlamsız bir şekilde” Başbakanlık’ta bekletildiğini savundu.

“RANDEVU TALEBİMİZ CEVAPSIZ”

TAK’ta yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan’dan randevu talep ettiklerini dile getiren Kaptan, taleplerinin cevapsız kaldığını ifade etti.

Kurumun tüm ülke medyasına haber servisi yaptığını söyleyen Kaptan, çalışmalarının karşılığı olan terfilerini alamadıklarından ötürü çalışanların huzursuz olduğunu belirtti.

Kaptan, bugünkü bir saatlik eylemle verilmek istenen mesajın doğru algılanarak, sorunun en kısa sürede çözülmesi temennisinde bulundu.

Sorunun çözülmemesi halinde bir hafta sonra çarşamba günü tam gün eylem yapılacağını söyleyen Kaptan, eylemlerin dozajının artırılacağını ifade etti.

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