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TAK'taki grev ve eylemler askıya alındı

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TAK'taki grev ve eylemler askıya alındı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Ajansı Kıbrıs’ta TAK derece terfileriyle ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmemesi nedeniyle başlattığı grev ve eylemleri askıya aldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Ajansı Kıbrıs’ta TAK derece terfileriyle ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmemesi nedeniyle başlattığı grev ve eylemleri askıya aldı.

Sendika Başkanı Ahmet Kaptan, konuyla ilgili açıklamasında, kurumun bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın çözüm için süre talep etmesi üzerine grev ve eylemleri 7 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar askıya aldıklarını belirtti.

KTAMS, derece terfileriyle ilgili yaşanan sıkıntılara çözüm üretilmemesi nedeniyle 28 Mart Salı gününden beri TAK’ın Rum Basın Özetleri Birimi’nde tam gün grev yapıyordu.Sendika ayrıca Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlar Kurulu oturumlarına görevlendirme yapılmaması ve izlenmemesi kararını almıştı.

 

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