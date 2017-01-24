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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

“Takvim de baskı da istemiyoruz"

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“Takvim de baskı da istemiyoruz"
Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir uluslararası konferansta BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin hem söz hem de rol sahibi olacağını söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Troccaz, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunundaki son çalışmaları ele aldıkları görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin, zamanı geldiğinde oynayacak rolü olacak ve bu rol belirleyici olacak. Bu isteğe bağlı değil, zaruridir” dedi.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın  müttefiki olduğunu, Kıbrıs sorunundaki tezlerini ve süreci bu çerçevede belirlediklerini kaydederek ülkesinin Avrupa müktesebatına uygun, doğru bir çözümü desteklediğini söyleyen Troccaz, “Takvim de baskı da istemiyoruz. Müktesebata uygun, doğru bir çözüm istiyoruz, bu nettir” ifadesini kullandı.

Andros Kiprianu da, Fransa ile ortak tezlerinin, ilkelere dayalı çözüm olduğunu belirterek “bunu herkes anlamalı BM Güvenlik Konseyi’nin de Avrupa Birliği’nin de son aşamada oynayacak rolü ve söyleyecek sözü vardır” ifadesini kullandı.

Güvenlikle ilgili meselelerin BM tarafından kabul edilmesi, Güvenlik Konseyi’nin de kendi görüşünü  belirtmesi gerektiğini söyleyen Kiprianu “Güvenlik Konseyi’nden anlaşmanın uygulanması ile ilgili güçlü bir karar istediğimize göre, (Güvenlik Konseyi) hem söz hem de rol sahibidir ve bu tezimizde ısrar edeceğiz. Kıbrıs sorununun çözümü çabamızda Fransa önemli bir müttefikimiz ve destekçimizdir” dedi.

Haravgi haberi “Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Sorununda Oynayacak Rolü Var… Fransız Büyükelçi ve AKEL Genel Sekreteri (Güvenlik Konseyi’nin) Söz Sahibi Olması Gereğini Dile Getirdi” başlığıyla okurlarına aktardı.

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