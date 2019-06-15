Talasemi nedir? Talasemi belirtileri neler?

Halk arasında ‘Akdeniz Anemisi’ olarak anılan ve ülkemizde de sıklıkla görülen genetik bir hastalık olan talaseminin alfa’ ve ‘beta olmak üzere iki temel tipi vardır.

İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bilgiler ışığında talasemi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Tanımı: Vücudumuzda kırmızı kan hücresi olarak adlandırdığımız eritresitlerin, yapımında oluşan genetik sorun nedeniyle, sayıca azalması söz konusudur. Hastalığın tanısı çoğunlukla çocukluk döneminde konur.

Şikayetleri: Halsizlik, yorgunluk, solukluk , çocukluk çağında büyüme ve gelişme geriliği , okul başarısında azalma , yüz kemiklerinde şekil değişikliği.

Bulguları: Ciltte solukluk, büyüme – gelişme geriliği dalak büyümes , idrar renginde koyulanma

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: TAM kan sayımı , hemojlesin elektroforezi

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Taşıyıcı kabul edilen olgular çoğunlukla tedavisiz izlenir. Tedavi gerektiren durumlarda kan takılmasından, kemik iliği nakli ve dalak alınmasına kadar hastalığın şiddetine uygun tedavisi seçilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Tedavi edilen hastalarda vücutta demir birikimine dikkat edilmelidir. Dalak alınması ya da kemik iliği nakli yapıldı ise ilgili merkezlerce takip edilmelidir.

Talasemi bir grup hastalığın genel bir ismidir. Genetik olup alt tipleri kendi içinde ve hastadan hastaya farklı özellikle seyreder. En riskli dönemde sıklıkla taşıyıcılık saptanırken esas hastalığın tanısı çoçukluk çağında konur. Taşıyıcılık tespit edildiği ise ( Evlilik öncesi ya da evlendikten sonra ) kadınların gebelik öncesi bu durumu doktorlarına belirtmeli , genetik danışmanlık alınmalıdır.