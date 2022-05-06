"Talasemililerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri kan eksikliğidir"

"8 Mayıs tarihi her yıl düzenli olarak Dünya Talasemi Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Talasemi Gününde, ülkemizde yaşadığımız sorunları kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz."

İşte açıklama;

8 Mayıs tarihi her yıl düzenli olarak Dünya Talasemi Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Talasemi Gününde, ülkemizde yaşadığımız sorunları kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz.

Ülkemizde talasemililer olarak yaşadığımız en önemli sorunlardan biri kan eksikliğidir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Talasemi Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ile bu problemler bir miktar rahatlamış ve genel olarak kan eksiliğinde ciddi bir rahatlama olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından atılan bu adımı olumlu buluyor, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz.

Kan sorunu dışında, genel olarak yaşanılan diğer bir eksik de ilaçlarda yaşanan gecikmelerdir. Talasemi tedavisi için kullanılan kritik ilaçlarda zaman zaman gecikmeler yaşanmakta ve bu da tedavilerde aksamaya sebebiyet vermektedir. Önümüzdeki günler içerisinde bu problemlerin de giderilmesini ve tedavinin kesintisiz olarak sürdürülmesini diliyoruz.

Maalesef Talasemi camiasında şu anda yaşanan en ciddi sorunlarından bir tanesi de ülkemizde en son 2000’li yıllarına başında olmuş talasemili doğumların tekrar başlamış olmasıdır. Ülkemiz daha önce atılan doğru adımlar ve ülkemizde yaşayan insanların bilinçli ve sorumlu davranışları ile talasemili doğumların önüne geçebilmiş dünyadaki nadir ülkelerden biri iken, üzücü bir şekilde bu başarının önü yeni talasemili doğumları ile kesilmiştir. Thalassaemia Derneği olarak bu sorunun çok ciddi ve acil olarak çözümlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple, derneğimiz bu konuda yetkili tüm paydaşlarla görüşerek, talasemili doğumların önlenebilmesi için gerekli tüm çalışmaları başlatacaktır. Yıl içerisinde, yapılacak olan çalışmalarla ilgili detaylar duyurulacaktır.

Derneğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde yaşayan tüm talasemililerin tedavilerinin aksamaması ve yaşam kalitesinin olabilecek en iyi şekilde olması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesile ile tüm camiamızın 8 Mayıs Dünya Talasemi Gününü kutlar, sağlıklı günler dileriz.