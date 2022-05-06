  • BIST 2.457,14
  • Altın 904.16
  • Dolar 14.9455
  • Euro 15.8271
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

"Talasemililerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri kan eksikliğidir"

» »
"8 Mayıs tarihi her yıl düzenli olarak Dünya Talasemi Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Talasemi Gününde, ülkemizde yaşadığımız sorunları kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz."
"Talasemililerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri kan eksikliğidir"

İşte açıklama;

8 Mayıs tarihi her yıl düzenli olarak Dünya Talasemi Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Talasemi Gününde, ülkemizde yaşadığımız sorunları kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz.

Ülkemizde talasemililer olarak yaşadığımız en önemli sorunlardan biri kan eksikliğidir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Talasemi Hastalarına Kan Bağışçısı Kazanım Birimi ile bu problemler bir miktar rahatlamış ve genel olarak kan eksiliğinde ciddi bir rahatlama olmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından atılan bu adımı olumlu buluyor, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz.

 

Kan sorunu dışında, genel olarak yaşanılan diğer bir eksik de ilaçlarda yaşanan gecikmelerdir. Talasemi tedavisi için kullanılan kritik ilaçlarda zaman zaman gecikmeler yaşanmakta ve bu da tedavilerde aksamaya sebebiyet vermektedir. Önümüzdeki günler içerisinde bu problemlerin de giderilmesini ve tedavinin kesintisiz olarak sürdürülmesini diliyoruz.

 

Maalesef Talasemi camiasında şu anda yaşanan en ciddi sorunlarından bir tanesi de ülkemizde en son 2000’li yıllarına başında olmuş talasemili doğumların tekrar başlamış olmasıdır. Ülkemiz daha önce atılan doğru adımlar ve ülkemizde yaşayan insanların bilinçli ve sorumlu davranışları ile talasemili doğumların önüne geçebilmiş dünyadaki nadir ülkelerden biri iken, üzücü bir şekilde bu başarının önü yeni talasemili doğumları ile kesilmiştir. Thalassaemia Derneği olarak bu sorunun çok ciddi ve acil olarak çözümlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple, derneğimiz bu konuda yetkili tüm paydaşlarla görüşerek, talasemili doğumların önlenebilmesi için gerekli tüm çalışmaları başlatacaktır. Yıl içerisinde, yapılacak olan çalışmalarla ilgili detaylar duyurulacaktır.

Derneğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde yaşayan tüm talasemililerin tedavilerinin aksamaması ve yaşam kalitesinin olabilecek en iyi şekilde olması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesile ile tüm camiamızın 8 Mayıs Dünya Talasemi Gününü kutlar, sağlıklı günler dileriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhmal Edilen Polikistik Over Sendromu Rahim Kanseri Yapabilir Mi?05 Mayıs 2022 Perşembe 14:59
  • Ağrıya boyun eğmeyin!05 Mayıs 2022 Perşembe 14:43
  • Dikkat! Uzun süre ayakta durmak topuk dikenine yol açıyor…05 Mayıs 2022 Perşembe 13:24
  • Araştırma: Ölçülü alkol tüketimi kalp sağlığına iyi gelmiyor; her kadehte risk artıyor05 Mayıs 2022 Perşembe 12:43
  • Çift maske ile ilgili şaşırtan araştırma05 Mayıs 2022 Perşembe 12:13
  • Gizemli Virüs Yayılıyor05 Mayıs 2022 Perşembe 10:39
  • Talasemi hakında en çok merak edilen 7 soru05 Mayıs 2022 Perşembe 10:06
  • Sağlıklı ve uzun yaşamanın sırları05 Mayıs 2022 Perşembe 10:00
  • DSÖ: Obezite Avrupa'da salgın durumuna geldi, Türkiye ilk sırada04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:49
  • Gizemli hepatit vakaları 228'e yükseldi04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti