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Talat: “Cumhurbaşkanı ilaç getirme prosedüründen bihaber”

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Talat: “Cumhurbaşkanı ilaç getirme prosedüründen bihaber”
Talat: “Cumhurbaşkanı ilaç getirme prosedüründen bihaber”

Talat’ın paylaşımı şöyle;

“Kopukluk ve bilgisizliğin kol gezdiği bir ülkede “evde kal” çağrıları arasında, sosyal medya savaşları yaşıyoruz. Bir yanda Rum tarafıyla işbirliğine karşıtlıkla kendini gösteren şovenizm, öte yanda ülkeye ilaç getirmenin prosedürlerinden bihaber bir Cumhurbaşkanlığı.

Sonuçta en üst makamlar arasında kopukluk, ayrı sağlık ve ekonomi kurulları... Öte yandan Tabipler Birliği, salgının bitmesi ve bağışıklık kazanmamız için nüfusun üçte ikisinin bulaşması gerektiğini bildiriyor. Yani bu hızla giderse 8-10 yıl evdeyiz! Kim doğru, kim yanlış? Kısacası, bindik bir alamete...”

 

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